Суд отклонил три ходатайства защиты Хорошавина о возвращении делу прокурору

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокат бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольга Артюхова во время первого судебного заседания по второму коррупционному делу ее подзащитного заявила сразу три ходатайства о возвращении дела прокурору из-за серьезных нарушений, допущенных, по мнению защиты, при расследовании. Все жалобы были отклонены, сообщили ТАСС в Южно-Сахалинском городском суде.

"Защита попросила вернуть уголовное дело из-за грубейших уголовно-процессуальных нарушений. Защита считает, что допущенные нарушения не являются формальными, не относятся к техническим ошибкам, являются целенаправленными, в связи с чем препятствуют дальнейшему рассмотрению дела по существу и исключают возможность вынесения законного и обоснованного приговора", - сообщили в суде.

По информации суда, основной претензией адвоката является факт перепредъявления обвинения Хорошавину в ходе следствия в марте 2019 года - второе уголовное дело экс-губернатора состоит почти из 140 томов, но в них по неизвестной причине также были обнаружены материалы из первого уголовного дела. Государственный обвинитель Ольга Абрамец факт перепредъявления обвинения подтвердила, но заявила, что это не повлияло на ход следствия.

Несмотря на найденные нарушения, судья Галина Мастеркова в удовлетворении ходатайств отказала.

Материалы второго уголовного дела были переданы в суд в апреле этого года. Предварительные судебные слушания должны были начаться 4 июня, но их несколько раз переносили по разным причинам. Суд 25 августа назначил на 3 сентября первое заседание, которое тоже вынуждены были перенесли на 7 сентября из-за состояния здоровья Ольги Артюховой.