Пожарные ликвидировали открытое горение на пилораме в Свердловской области

ТАСС, 7 сентября. Пожарные ликвидировали открытое горение на пилораме, а также производственной площадке в поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом, где расположены бочки с маслом. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:49 (03:49 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

На место ЧП прибыла передвижная химическая лаборатория для контроля состояния воздуха в районе крупного пожара. "Превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сообщает региональное ГУ МЧС. Первая информация о возгорании поступила в оперативные службы в 03:21 (01:21 мск). В связи с тем, что загорелись бочки с маслом, существовала угроза взрыва, поэтому пожарные работали с безопасного расстояния и находясь в укрытии. В тушении задействовано 43 человека и 11 единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.