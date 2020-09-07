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Число погибших при пожаре в квартире в Зеленограде выросло до трех

Еще 20 человек самостоятельно эвакуировались с нижних этажей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожара в квартире жилого дома в Зеленограде выросло до трех, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На месте пожара обнаружено тело еще одного погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух жертвах. Пожар произошел в квартире на девятом этаже дома 702 в Зеленограде. Горели личные вещи и мебель на площади 50 кв. метров, пожар потушен. 20 человек самостоятельно эвакуировались с нижних этажей.

В новость были внесены изменения (06:14 мск) - меняется число жертв инцидента. 

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