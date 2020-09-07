Полиция возбудила дело после ДТП в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Амурской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали семь человек и один погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Авария с участием автомобилей Toyota Vitz и Daewoo Nexia произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Благовещенск - Свободный. В результате столкновения иномарок семеро пострадавших с места происшествия были доставлены в больницу. Один участник аварии 1997 года рождения погиб.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо иным механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи в этой части предполагает до пяти лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.