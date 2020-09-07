Пашаев счел правильной выбранную им тактику защиты Ефремова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев не жалеет о выбранной им линии защиты актера Михаила Ефремова, обвиняющегося в гибели в ДТП курьера Сергея Захарова. Об этом Пашаев сообщил ТАСС.

По его мнению, признание вины Ефремовым на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало. "Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово - это окончательно, и суд принимает последнее слово", - сказал Пашаев.

Он считает, что гособвинение запросило для актера суровое наказание в виде 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов, а не из-за того, признал он сразу вину или нет. По словам адвоката, актер не имеет к нему никаких претензий. "У меня с семьей Ефремова хорошие отношения", - сказал Пашаев.

Приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как его исправление невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сами Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии.