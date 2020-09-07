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ДТП с участием Михаила Ефремова

Пашаев счел правильной выбранную им тактику защиты Ефремова

Адвокат также назвал наказание в виде 11 лет колонии для актера, которое запросило гособвинение, слишком суровым
Эльман Пашаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Эльман Пашаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев не жалеет о выбранной им линии защиты актера Михаила Ефремова, обвиняющегося в гибели в ДТП курьера Сергея Захарова. Об этом Пашаев сообщил ТАСС.

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По его мнению, признание вины Ефремовым на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало. "Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово - это окончательно, и суд принимает последнее слово", - сказал Пашаев.

Он считает, что гособвинение запросило для актера суровое наказание в виде 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов, а не из-за того, признал он сразу вину или нет. По словам адвоката, актер не имеет к нему никаких претензий. "У меня с семьей Ефремова хорошие отношения", - сказал Пашаев.

Приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как его исправление невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сами Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии.

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