Легкомоторный самолет аварийно сел на трассу в Коми

ТАСС, 7 сентября. Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию СМИ об аварийной посадке легкомоторного самолета на автодорогу в Сосногорском районе Республики Коми. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в Республике Коми. Из средств массовой информации следует, что 6 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Сосногорском районе. Пострадавших не имеется. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ и социальных сетей, легкомоторный самолет RA-2229G приземлился на дороге из-за поломки.