В Латвии произошла утечка аммиака на рыбоперерабатывающем предприятии

РИГА, 7 сентября. /ТАСС/. Утечка аммиака произошла на территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela в Риге. Об этом сообщил в понедельник член правления предприятия Андрис Бите.

Как рассказал он агентству LETA, утечка произошла в воскресенье вечером во время плановых ремонтных работ. В воздух попало около 50 кг газообразного аммиака. По словам Бите, это количество не представляет опасности для людей.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила, что получила вызов в связи с утечкой аммиака из холодильной установки на производственной территории в воскресенье в 17:14 (совпадает с мск). На месте происшествия работали 17 пожарных, которые ликвидировали утечку. Работники предприятия были эвакуированы, также рассматривалась необходимость эвакуации жителей соседних домов.