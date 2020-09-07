Неизвестные "заминировали" торговый центр на севере Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют помещения ТЦ "Капитолий" на севере Москвы после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ "Капитолий" по адресу: улица Правобережная, 1б. Эвакуация не проводилась, в самом торговом центре продолжает работать только гипермаркет "Ашан", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.