Спасатели ищут двух туристов из Москвы, пропавших в горах Бурятии

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Двое туристов пропали в горах Бурятии, вблизи реки Китой. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"6 сентября поступило обращение от жительницы Москвы о том, что на реке Китой Окинского района в труднодоступной местности не вышел с водного маршрута ее муж, путешествовавший по маршруту с напарником. К поискам привлечен борт Ми-8 России Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы", - сообщили в ведомстве.

По информации туристов, которые до 4 сентября были с пропавшими, у мужчин сломался катамаран. "Сейчас пропавшие, возможно, идут пешком. Средств связи у них нет, их состояние, имеются ли запасы продовольствия - неизвестно", - отметили в агентстве, добавив, что туристы не регистрировались в МЧС перед началом маршрута.

Окинский район расположен на западе Бурятии, на административной границе с Иркутской областью. Район привлекателен для туристов, рыбаков и охотников уникальной флорой и фауной, а также горами Восточного Саяна.