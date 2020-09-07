Защита Фургала обжаловала продление его ареста

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Представители защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении до декабря срока его ареста. Об этом ТАСС заявил в понедельник один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян.

"Защита не согласна с постановлением Басманного районного суда и считает его необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны", - сказал защитник. Он добавил, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. В пресс-службе районного суда в свою очередь уточнили, что апелляционная жалоба в интересах Фургала пока не поступала.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Фургал заявил о давлении следователями на него и считает свое дело политически мотивированным. Басманный районный суд на прошлой неделе продлил арест Фургала до 9 декабря.