В Орехово-Зуеве задержан наркокурьер с 10 кг мефедрона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Орехово-Зуеве задержали мужчину с 10 кг мефедрона. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий остановили в Орехово-Зуеве автомобиль, за рулем которого был 39-летний житель Татарстана. Во время разговора с полицией он сильно нервничал и вел себя странно, поэтому сотрудники решили обыскать машину.

"Под обшивкой кузова с водительской стороны грузового отсека сотрудники полиции обнаружили и изъяли 15 пакетов с веществом светлого цвета. <...> Установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством - мефедроном, общим весом около 10 кг", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчина заключен под стражу.