В Грузии задержали граждан Украины с крупной партией наркотиков

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте крупной партии наркотиков задержали двух граждан Украины. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержанные представляли организованную группу нарко0торговцев, которые методом закладок планировали реализовать наркотические средства. Правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотические средства, готовые для продажи и размещенные в разных местам. Всего изъято до 1 тыс. таблеток "субутекса", содержащего наркотическое средство бупренорфин", - сказано в сообщении.

Кроме того, при личном обыске обвиняемых, а также при обыске их квартир изъяли наркотическое средство метадон. Гражданам Украины грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.