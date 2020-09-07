Полиция задержала подозреваемого в поножовщине в Бирмингеме

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в нападении с ножом в центре города Бирмингем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба местной полиции.

"Мы задержали мужчину по подозрению в убийстве и семи попытках покушения в результате нескольких нападений с ножом в Бирмингеме. <...> 27-летний [подозреваемый] остается под стражей в полиции с", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Отмечается, что задержание произошло в 4 утра по местному времени (06:00 мск).

В результате поножовщины в городе в ночь на воскресенье погиб один человек, еще семь получили ранения. Старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм после происшествия заявил, что "нет совершенно никаких указаний на то, что они связаны с терроризмом", или указаний на то, что нападавшим двигала ненависть. Он отметил, что действия преступника похожи на неизбирательную атаку.