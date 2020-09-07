Пропавшая в Сочи группа туристов направилась в горы без разрешительных документов

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Группа из 11 туристов, в том числе восьми детей, пропавших в Сочи, направилась в горы без разрешительных документов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от девяти до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аварийно-спасательной службы "Кубань-спас", пропавшие дети - воспитанники спортивной школы из Твери. Кроме того, в прокуратуре Краснодарского края сообщали, что дети занимаются лыжным спортом, по предварительным данным, направились в горную местность для тренировки легких.

В свою очередь в школе олимпийского резерва (СШОР) "Тверь" сообщили, что родители последний раз выходили на связь со своими детьми в первой половине дня 6 сентября.

"В последний раз родители выходили на связь с детьми в первой половине дня в воскресенье, позже до них дозвониться не смогли. В группе 11 человек, в том числе тренер и двое взрослых сопровождающих. Остальная информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства.

Туристы утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру и не вернулись. Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам привлекли конно-кинологический расчет. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники, запланировано наращивание группировки.

Прокуратура и СК по региону организовали проверки после исчезновения людей.