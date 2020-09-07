Около 10 торговых центров "заминировано" в разных районах Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют порядка десяти торговых центров в разных районах столицы после получения анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"Пришла серия анонимных сообщений о "минировании" ряда торговых центров по всему городу. На данный момент проверяется около десяти объектов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" торговых центров "Капитолий" и "Ладья" в столице. Проводится проверка.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.