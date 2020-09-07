Суд Москвы освободил от наказания экс-чиновника Минкавказа Рубинова из-за болезни

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы освободил от дальнейшего отбывания наказания бывшего заместителя главы департамента стратегического развития СКФО (входит в Министерство по делам Северного Кавказа) Ренольда Рубинова, осужденного по делу об организации незаконной миграции в РФ. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Алиса Закутняя, такое решение было принято из-за болезни осужденного.

"Рубинов Ренольд Богданович освобожден от дальнейшего отбывания наказания по болезни на неотбытый срок 6 лет, 9 месяцев и 24 дня", - сказала собеседница агентства.

Экс-чиновник Минкавказа Рубинов - один из фигурантов уголовного дела 2015 года об организации незаконной миграции в столичном районе Измайлово. Приговором Измайловского суда Москвы от 21 октября 2019 года он был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В ходе следствия экс-чиновник дал признательные показания. Другие фигуранты дела - его отец Худодат Рубинов и бизнесмен Низами Юсубов - были приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно.

Как установил суд, фигуранты помогли организовать в спорткомплексе "Измайлово", а также на складах в Гольяново поселения для нелегалов, которых эксплуатировали на подпольных предприятиях. По данным следствия, иностранцы (вьетнамцы - прим. ТАСС) круглосуточно шили одежду под марками известными брендов.