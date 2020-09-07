В Подмосковье задержаны подозреваемые в хищении 2 млн масок и 600 термометров

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала четверых подозреваемых в хищении 2 млн медицинских масок и 600 электронных термометров в Подмосковье. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Одинцовского городского округа при участии Росгвардии задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении", - сообщила Волк.

Вечером мужчины ворвались на склад на Железнодорожной улице в Одинцове, связали охранников и, угрожая работникам предприятия пистолетами, похитили около двух млн медицинских масок и 600 электронных термометров. Также мужчины забрали деньги потерпевших, мобильные телефоны и дорогостоящие брендовые наручные часы, инкрустированные бриллиантами. Все похищенное имущество нападавшие погрузили в фургон и скрылись.

"Общая сумма материального ущерба превысила 64 миллиона рублей", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемые были задержаны в Москве, один из них ранее судим. Все фигуранты арестованы.

В новость были внесены изменения (11:37 мск) — добавлены подробности по тексту.