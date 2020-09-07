Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Туристическая группа из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи, вышла на связь, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края в понедельник.

"Группа нашлась", - сообщили в ведомстве. Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что все живы.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пояснил, что туристы сбились с пути и потому перестали выходить на связь.

Утром 6 сентября тургруппа вышла из села Эстосадок в горнолесной массив, однако через некоторое время дети перестали выходить на связь с родителями. Глава школы детско-юношеского туризма Константин Мержоев пояснил ТАСС, что маршрут следования группы не был сложным, но по пути следования могла отсутствовать мобильная связь.