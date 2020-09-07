Адвокат в Крыму осужден за покушение на мошенничество на $20 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы адвоката адвокатской палаты региона, уличенного в покушении на мошенничество на $20 тыс., говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ФСБ по Крыму и Севастополю.

В ноябре 2019 года пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщала о задержании в Ялте адвоката по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Деньги он пытался получить от представителя своего подзащитного за обещание смягчить наказание по уголовному делу.

"В феврале 2020 года Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ввиду состояния здоровья подсудимого Верховный суд Республики Крым смягчил наказание до года 10 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что осужденный адвокат - бывший заместитель начальника МВД по городу Ялте. Деньги он вымогал у родственников задержанного, не имея реальной возможности оказать влияние на рассмотрение уголовного дела. "Родственники обвиняемого передавали адвокату денежные средства частями. После передачи очередного транша в размере $12,5 тыс. адвокат был задержан с поличным сотрудниками УФСБ", - уточняется в сообщении.