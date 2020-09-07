В Якутии сотрудники ФСБ изъяли 4 кг наркотиков на общую сумму 30 млн рублей

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Якутии в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли в Якутске у местного жителя 4 кг наркотических средств на 30 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен местный житель, готовившийся сбыть на территории Якутска крупную партию наркотических средств [через тайники]", - говорится в сообщении.

В гаражном боксе были обнаружены и изъяты пакеты, шприцы и картриджи, а также приспособления и предметы для расфасовки и сбыта наркотиков. Вес изъятых наркотических средств составил около 4 кг на общую сумму 30 млн рублей. Согласно данным экспертно-криминалистического центра МВД по Якутии, изъятые вещества - марихуана и гашишное масло.

В отношении жителя Якутска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере"). Задержанный арестован.