В Вологодской области арестовали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены и ребенка

ВОЛОГДА, 7 сентября. /ТАСС/. Житель Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, подозреваемый в убийстве жены, ее пятилетней дочери и поджоге дома, арестован на два месяца. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"По ходатайству следственных органов СУ СК России по Вологодской области в связи с расследованием уголовного дела об убийстве женщины и ее малолетней дочери, тела которых обнаружены на месте тушения пожара в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района, 25-летнему супругу погибшей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие готовится в ближайшее время предъявить арестованному обвинение в совершении преступления по ст. 105 УК РФ (убийства двух лиц, в том числе малолетнего и беременной женщины). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, супруги поженились 21 августа. Предположительно, ссора возникла на бытовой почве, мужчина был пьян. Позже, протрезвев, во время следственных действий, когда он понял, что ему грозит пожизненное заключение, решил бежать, но вскоре был пойман.