Расследование 14 дел в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" завершилось

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расследование 14 уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова завершено, защита и обвиняемый знакомятся с материалами. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Мушаилов.

"Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено. По вымогательству обвинение смягчили - убрали квалифицирующий признак "группа лиц". Теперь Воронцова обвиняют по статье о вымогательстве в крупном размере (пункт "г" части 2 статьи 163 УК). Сейчас обвиняемый и его адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал защитник.

В отношении Воронцова расследовали 14 уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще три по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже вышел, и еще восемь дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Все дела находятся в производстве следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве.

Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.