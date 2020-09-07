В Петербурге задержали мужчину, которого 12 лет разыскивали за убийство и разбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который 12 лет находился в федеральном розыске за разбойное нападение и убийство, задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

"Выявлен и задержан пассажир авиарейса Санкт-Петербург - Челябинск, который на протяжении 12 лет находился в федеральном розыске. Установлено, что 45-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики в 2008 году в составе группы совершил разбойное нападение и убийство инкассатора на территории Петербурга", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина покинул Россию после совершения преступления и долгое время проживал в одной из стран ближнего зарубежья. Там он изготовил паспорт на чужое имя, по которому спустя 12 лет попытался вернуться в РФ.