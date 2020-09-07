Двое детей утонули в реке в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи в Чечне проводят проверку после гибели двух несовершеннолетних братьев в реке Сунжа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На окраине Гудермеса во время купания в реке Сунжа утонули два брата 2007 и 2009 года рождения. Мальчики купались в месте, не предусмотренном для купания и без надзора взрослых. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям родителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели нашли в реке тело одного из братьев, поиски второго ребенка продолжаются.