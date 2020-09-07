Один человек погиб во время вооруженного нападения во Франции

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Нападение с использованием огнестрельного оружия произошло в понедельник в северной части города Тулуза (юг Франции), в квартале Лаланд. Как сообщил телеканал BFM, в результате стрельбы один человек был убит и один тяжело ранен.

Погибшему 20 лет. Раненая - женщина, ей 17 лет. Как сообщили врачи, ее жизнь находится под угрозой в результате тяжелого ранения.

Причины инцидента на данный момент не известны. Квартал блокирован полицией. Ведется поиск черной машины, из которой были сделаны выстрелы.

Этим летом в другом квартале на севере Тулузы, носящем название Изар, уже были убиты два человека. По данным полиции, речь шла о сведении счетов между наркодилерами.