Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Цуркан

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Уголовное дело направлено в Московский городской суд", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, 16 августа 2004 года Цуркан стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе. Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей.