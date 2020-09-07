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СК требует продлить арест фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Следствие просит продлить арест всем фигурантам еще на два месяца

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы продлить срок ареста всем фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

"Продление меры пресечения обвиняемым Владиславу Мельникову, Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Роману Емашеву назначено в Басманном суде в 12:00 мск 10 сентября. Ходатайства о продлении срока ареста в отношении обвиняемых Валентины Чернышовой и Кирилла Анисимова будут слушаться 9 сентября в 13:00 мск", - сказал защитник.

По его словам, следствие просит продлить арест всем фигурантам еще на два месяца.

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