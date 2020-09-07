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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии у Абызова 32 млрд руб. 24 сентября

Прокуратура требует обратить в доход государства денежные средства бывшего министра по вопросам Открытого правительства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 24 сентября начнет слушания по существу иска Генеральной прокуратуры России, которая требует обратить в доход государства денежные средства бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в размере более 32 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

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"Сегодня была проведена беседа по иску, слушания по существу назначены на 14:30 мск 24 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в размере 32,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. Данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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