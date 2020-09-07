В подмосковном СНТ мужчина убил двух женщин и покончил с собой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В Дмитрове мужчина в ходе конфликта из-за раздела имущества убил пенсионерку и ее дочь, после чего покончил с собой. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Мужчина на территории частного домовладения СНТ в городском округе Дмитров в ходе конфликта на почве раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия", - сообщили в ГСУ.

После этого мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъято огнестрельное оружие, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы.