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Петербуржец украл 150 тыс. рублей у пенсионерки-блокадницы

Женщине позвонил неизвестный и, представившись ее внуком, попросил денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Петербургские полицейские задержали подозреваемого в хищении 150 тыс. рублей у пенсионерки. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег у 84-летней пенсионерки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потерпевшая является жительницей блокадного Ленинграда, она ветеран Великой Отечественной войны. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что 4 сентября ей позвонил неизвестный и представился ее внуком. Под предлогом решения финансовых проблем он попросил 150 тыс. рублей. Пенсионерка нашла нужную сумму и отдала ее неизвестному мужчине у парадной дома по месту проживания.

Как добавили в пресс-службе, подозреваемого задержали 5 сентября у дома 41 по Пулковскому шоссе, решается вопрос о заключении его под стражу.

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