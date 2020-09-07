В Роскосмосе заявили, что не получали официальных обращений по поручительству за Сафронова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскосмос не получал никаких официальных обращений с просьбой дать поручительство за советника его гендиректора Ивана Сафронова. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Что известно об аресте Ивана Сафронова

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"По вопросу поручительства за Ивана Сафронова никто официально в госкорпорацию "Роскосмос" не обращался", - отметили в госкорпорации.

Ранее ресурс "Открытые медиа" сообщил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин якобы не стал давать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Сафронова.