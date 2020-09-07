Виновником ДТП с автобусом на востоке Москвы стал не уступивший ему водитель легковушки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель легкового Volkswagen не уступил дорогу автобусу, что и стало причиной произошедшей на востоке Москвы утром в понедельник аварии. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции в Twitter.

"Предварительно, водитель иномарки, при повороте налево не предоставил преимущество в движении маршрутному транспортному средству", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, в ДТП получили травмы два пассажира автобуса и водитель Volkswagen, женщина 1962 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали трое пассажиров автобуса.

ДТП произошло в 12:02 мск на пересечении Перовской улицы и 2-й Владимирской.