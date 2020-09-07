СМИ: число пострадавших в Японии из-за тайфуна "Хайшэнь" превысило 100

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 108 человек получили травмы на юго-западе Японии в результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь", который обрушился на территорию страны минувшей ночью. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что четыре местных жителя все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, без доступа к электроэнергии остаются около 200 тыс. домов, расположенных в этом регионе.

Ранее сообщалось о 76 пострадавших из-за буйства стихии. Во время действия тайфуна также погиб один человек.

Тайфун "Хайшэнь" в настоящее время движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 11 м/с. Скорость ветра в эпицентре достигает 60 м/с. Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 мм осадков. "Хайшэнь" также повлиял на погоду в других регионах страны: в Токио с самого утра дует сильный ветер и периодически идет дождь.

Премьер-министр Синдзо Абэ в воскресенье провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. При канцелярии премьера действует кризисный штаб, координирующий деятельность соответствующих министерств и ведомств, вовлеченных в работу по предотвращению ущерба от тайфуна. Рекомендации или указания об эвакуации продолжают действовать в отношении ряда районов, где проживают около 4,5 млн человек.