Фигуранту дела "Сети" Дмитрию Пчелинцеву стало плохо на суде

ПЕНЗА, 7 сентября. /ТАСС/. Суд объявил перерыв в заседании, где рассматриваются апелляции фигурантов дела "Сети" из Пензы, так как одному из осужденных, Дмитрию Пчелинцеву, вызвали скорую помощь, передает корреспондент ТАСС.

Заседание суда проходит в подмосковной Власихе, осужденные и их адвокаты участвуют в процессе по видеосвязи из зала Пензенского областного суда.

В понедельник Пчелинцев начал выступать в суде с обоснованием своих апелляционных жалоб. В ходе выступления он пожаловался на недомогание из-за духоты в так называемом аквариуме, где находятся осужденные.

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева ходатайствовала о том, чтобы осужденных пересадили из "аквариума" на места для присяжных. "Я ходатайствую перед судом, чтобы наши подзащитные сидели рядом с нами, а не в "аквариуме", - сказала Маркеева.

"В судебном заседании объявляется перерыв. Я прошу помощника, который находится в зале в Пензе, вызвать скорую помощь", - сказал судья.

После осмотра Пчелинцева фельдшер сообщила суду, что показатели давления и пульса у него в норме, жалоб на здоровье нет. После этого заседание возобновилось. Ходатайство адвоката суд отклонил.

В новость внесены изменения (17:01 мск) - добавлены подробности.