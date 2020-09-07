В Рязанской области учитель стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в школе

ТАСС, 7 сентября. Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело в отношении учителя английского языка, который подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы. О незаконном поведении учителя в правоохранительные органы заявила мама девочки, сообщили ТАСС в понедельник в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"По результатам процессуальной проверки следственными органами в отношении педагога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - сообщили в управлении.

Как уточнили в управлении, проверка была начата по заявлению мамы школьницы. В рамках расследования уголовного дела следователями будут устанавливаться и исследоваться все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области ТАСС уточнили, что учитель английского языка уволен из школы с 4 сентября.