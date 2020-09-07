Во Владивостоке при аварии на теплотрассе выбило окна в жилом доме

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Авария на теплотрассе произошла в понедельник в жилом доме во Владивостоке, в девяти квартирах из-за этого выбило окна, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 7 сентября, в 19:30 (12:30 мск) на пульт Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока поступило сообщение о прорыве теплотрассы на сетях ДГК [Дальневосточная генерирующая компания] в районе улицы Окатовой, 3. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные бригады ДГК и приняли меры по отключению паропровода. Сейчас там также находится глава Владивостока Олег Гуменюк. По предварительной информации, в результате происшествия оказались выбиты 20 окон в девяти квартирах", - говорится в сообщении.

Из поврежденных квартир специалисты вывели 65 человек, им оказывают необходимую помощь. От дальнейшей эвакуации они отказались, пострадавших, по предварительной информации мэрии, нет. В настоящее время специалисты ДГК осматривают все поврежденные помещения и определяют ущерб. Поврежденные квартиры просушат с помощью тепловых пушек.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ДГК, в связи с проведением срочных ремонтных работ на теплосети будет временно ограничено горячее водоснабжение в более чем 120 домах на 12 улицах.

Горячее водоснабжение будет восстановлено с помощью аккумуляторных баков. Сейчас специалисты ждут расхолаживания паропровода. После этого они приступят к устранению аварии.

В новость внесены изменения (16:59 мск) - добавлена информация после второго абзаца.