Обвиняемых по делу о падении студентов с высотки в Белгороде арестовали до 30 октября

ТАСС, 7 сентября. Суд в Белгороде поместил гендиректора ГК "Бизнес Инвест" и индивидуального предпринимателя под домашний арест на срок до 30 октября, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону. Арестованных обвиняют по делу о нарушении правил безопасности при строительных работах после того, как один студент погиб и еще двое получили травмы на стройплощадке.

ЧП на стройплощадке в Белгороде произошло 1 сентября. Трое 16-летних студентов индустриального колледжа пошли на стройку, чтобы заработать, подростков направили на уборку мусора на седьмом этаже строящегося здания. При уборке мусора строительная люлька оборвалась, в результате чего один студент погиб, еще двое получили травмы.

"Генеральный директор ООО Группа компаний "Бизнес Инвест", которому принадлежит строительная люлька, и индивидуальный предприниматель, который привлек несовершеннолетних к работе, помещены под домашний арест до 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Гендиректору и индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").