Сын обвиняемого в терроризме генерала СК Музраева скрылся от следствия в ОАЭ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сын экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного ранее вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, скрылся от следствия. Об этом сказал следователь ФСБ в Мосгорсуде, который в понедельник продлил генералу СК арест еще на три месяца.

"23 марта сын Музраева [Михаил] скрылся в ОАЭ", - сказал следователь, не уточнив, что инкриминируется Мурзаеву-младшему. Генерал СК отметил, что его сын не скрывался, а уже почти 6 лет работает в ОАЭ в юридической компании.

Мосгорсуд впервые провел заседание по мере пресечения генералу СК в открытом для СМИ и слушателей режиме. По решению суда Музраев останется СИЗО как минимум до 10 декабря.

Следователь, мотивируя ходатайство, заявил, что Музраев отказывается от проведения судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. "Обвиняемый отказывается от дачи показаний, а также отказывается представить следствию образец своего голоса, намерено препятствуя установлению всех обстоятельств по делу", - говорится в ходатайстве ФСБ. По словам представителя следствия (дело находится у ФСБ России), в одно производство объединены 10 уголовных дел, пять человек привлечены к уголовной ответственности. Кроме Музраева в объединенном деле речь идет о волгоградском предпринимателе Владимире Зубкове, давшем признательные показания бывшем арендаторе Центрального рынка Волгограда Евгении Ремезове и волгоградском криминальном авторитете Виталии Брудном. Кроме того, скрылся от следствия, заочно арестован в Волгограде и объявлен в международный розыск один из поджигателей дома губернатора Лисицкий С. Э. По данным источника ТАСС, сейчас он находится в США.

Адвокаты и Музраев просили суд об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с проблемами со здоровьем и необоснованностью обвинений. "Следствие заявляет, что мне якобы необходимо было наладить отношения с губернатором, но зачем мне поджигать его дом, когда дважды в неделю мы играли с ним в теннис, у нас были хорошие, товарищеские отношения", - сказал подследственный.

Музраев назвал признательные показания Ремезова "формой мести" и рассказал, что ранее расследовал дело о поджоге и привлек его к уголовной ответственности.

Дело о поджоге

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России. Срок предварительного следствия по делу Музраева продлен до 26 декабря.