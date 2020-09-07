СК завершил следствие по делу священника Николая Стремского

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия", расположенной в поселке Саракташ Оренбургской области, Николая Стремского", - сказали в СК.

Он обвиняется по семи статьям УК РФ - в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Следствие установило, что с 1999 по 2019 годы священник совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 детей. Кроме того, он вовлекал их в систематическое употребление алкогольной продукции. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.