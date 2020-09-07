ФБК оспорил отказ в жалобе на бездействие СК возбудить дело по госпитализации Навального

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) просит отменить решение суда, отказавшего в жалобе на бездействие СК в возбуждении дела по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади.

"Обжаловано постановление Басманного суда по жалобе на бездействие СК в непроведении проверки по заявлению о преступлении по факту покушения на убийство и посягательства на жизнь Алексея Навального и непринятии процессуального решения", - написал он.

4 сентября Басманный суд не нашел фактов бездействия следователя при проверке заявления ФБК о возбуждении дела по факту госпитализации Алексея Навального и отклонил жалобу.

В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, который сообщил, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.