В Зеленограде курьер Delivery club избил подростка

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Курьер Delivery club нанес побои подростку в Зеленограде, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"6 сентября в Зеленограде курьер Delivery club нанес побои подростку. Якобы, поводом стал неформальный внешний вид молодого человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт инцидента, который имел место в 20-м микрорайоне Зеленограда. Потерпевший написал заявление, проводится проверка, добавили в полиции.

В пресс-службе компании сообщили, что курьера отстранили от работы после инцидента.

"Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранен от работы. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации", - сообщили в компании.

Также в пресс-службе отметили, что Delivery Club не известна личность второго человека, принимавшего активное участие в инциденте. "Мы рассчитываем на помощь правоохранительных органов в его идентификации", - пояснили в компании.

В новость были внесены изменения (19:15 мск) — добавлены подробности по тексту.