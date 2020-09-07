Исполнитель теракта 2017 года в стамбульском клубе получил 40 пожизненных сроков

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Турецкий суд приговорил в понедельник исполнителя теракта, совершенного в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, Машарипов в общей сложности приговорен к тюремному заключению сроком на 1 368 лет.

В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакей в результате теракта в ночном клубе Reina погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали подданные Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за данную вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).