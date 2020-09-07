В Иванове микроавтобус столкнулся с легковушкой

ТАСС, 7 сентября. Микроавтобус столкнулся с легковой машиной в Иванове. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД РФ.

"7 сентября в Иванове в 16:30 мск на улице Шубиных мужчина 1963 года рождения, управляя микроавтобусом, совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Opel Astra под управлением водителя 1984 года рождения. Госпитализированы три пассажира микроавтобуса", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в микроавтобусе, следовавшем по маршруту № 136, находились 10 пассажиров. По предварительной информации, его водитель отвлекся от дороги. Тяжесть травм пострадавших уточняется.