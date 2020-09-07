В Перми Росгвардия поможет проверить сведения о надругательстве сотрудника над ребенком

ТАСС, 7 сентября. Командование Росгвардии окажет помощь следствию в сборе объективной информации после размещения сведений о надругательстве над ребенком в Перми со стороны своего сотрудника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

В понедельник Telegram-канал "Омбудсмен полиции" опубликовал информацию о том, что в начале сентября военнослужащий Росгвардии в Перми якобы совершил в отношении несовершеннолетнего мальчика действия сексуального характера.

"По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос о причастности сотрудника Росгвардии к указанным обстоятельствам.

В пресс-службе отметили, что в случае установления вины военнослужащего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.