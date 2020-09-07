В Москве четыре футбольных фаната получили до 11 лет колонии за драку на вокзале

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Суд по вердикту присяжных приговорил к срокам от 6 до 11 лет четырех футбольных фанатов за драку на Курском вокзале в Москве в июле 2018 года, где погиб один человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Коллегия присяжных признала вину четверых мужчин в совершении ряда преступлений. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - сказала Марковская.

Среди осужденных лидер фанатской группировки ЦСКА Дмитрий Денисов, Алексей Жуманов, Иван Стеняев, Михаил Милевский. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

27 июля 2018 года в 02:15 во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург - Нижний Новгород на платформе Курского вокзала в Москве произошел конфликт между пассажирами.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, пострадавший позвонил своим друзьям, попросил приехать и помочь ему. "Приехав на вокзал, молодые люди, избили двух вышедших на платформу мужчин, на которых, как на своих обидчиков, указал их знакомый. Оставив пострадавших лежать на платформе, нападавшие с места происшествия скрылись", - сказала Короткова. Один из потерпевших - 30-летний мужчина - умер на месте, еще двое получили травмы.

27 июля 2018 года в Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграли "Локомотив" и ЦСКА.