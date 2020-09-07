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В ДТП в Орловской области погибли три человека

Еще два человека пострадали в результате происшествия

ТАСС, 7 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Орловском районе Орловской области на трассе М-2 "Крым", в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"На 347-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП в 19:45, столкнулись два автомобиля - Toyota Camry и Kia Rio. По предварительной информации, три человека погибли, среди них один ребенок, двое пострадали, из них один ребенок", - проинформировали в пресс-службе.

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