В ДТП в Орловской области погибли три человека

ТАСС, 7 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Орловском районе Орловской области на трассе М-2 "Крым", в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"На 347-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло ДТП в 19:45, столкнулись два автомобиля - Toyota Camry и Kia Rio. По предварительной информации, три человека погибли, среди них один ребенок, двое пострадали, из них один ребенок", - проинформировали в пресс-службе.