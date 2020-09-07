На заседании об экстрадиции Ассанжа в США заслушали первые свидетельские показания

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Первые свидетельские показания были заслушаны в рамках возобновившегося в понедельник рассмотрения дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Слушания, которые должны занять от трех до четырех недель, проходят в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли под председательством судьи Ванессы Барайтсер.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Защита настаивает на том, что обвинения политически мотивированы, поэтому Ассанж не может быть выдан в США.

В суде по видеосвязи выступил американский эксперт по журналистике профессор Марк Фельдштейн. Адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд спросил у эксперта, известно ли ему о том, чтобы в США против человека, опубликовавшего информацию, полученную в результате утечки, было выдвинуто обвинение. "Этого никогда не происходило", - сказал Фельдштейн.

Профессор также обратил внимание на то, что источники информации иногда получают тюремные сроки, однако сами журналисты защищены первой статьей Конституции США, гарантирующей свободу слова и свободу прессы.

Переноса рассмотрения не будет

Защита также затронула тему нового запроса об экстрадиции Ассанжа. Генеральный прокурор США Уильям Барр направил его МВД Великобритании в середине августа, этот запрос заменил собой предыдущий и содержит все те же 18 обвинений в отношении основателя WikiLeaks.

Однако, по информации агентства PA, в нем есть и новые моменты, в частности утверждение о том, что Ассанж прибегал к услугам несовершеннолетнего хакера, чтобы взломать компьютер бывшего партнера по WikiLeaks.

Защита австралийца попыталась добиться от судьи исключения новых материалов из дела, но в этом ей было отказано. Неудачу потерпела и попытка адвокатов Ассанжа перенести рассмотрение дела на январь 2021 года. Юристы указывали на то, что американские власти выдвинули новые обвинения в последний момент и что у них не было времени основательно изучить их и подготовить новую линию защиты. Адвокаты Ассанжа также обращали внимание на то, что в понедельник смогли увидеть своего клиента впервые за полгода.

На это судья заявила, что ранее уже предоставляла адвокатам Ассанжа возможность отсрочить слушания, но ее предложение было отклонено.

Долгий процесс

Перед судьей Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.

Рассмотрение дела продолжится во вторник.