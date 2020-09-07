Адвокат Ефремова заявил, что в суде не представили прямых доказательств вины актера

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в ДТП, готов понести заслуженное наказание, но в суде так и не представили ни одного прямого доказательства его вины. Об этом сообщил в понедельник адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Ефремов ни к кому не обращался за помощью, он готов нести заслуженное наказание. Но прямых доказательств его вины так и не было представлено. Сам он ничего не помнит", - сказал Пашаев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он пояснил, что на руле не было отпечатков пальцев Ефремова, там нашли только эпителий. Кроме того, два свидетеля на предварительном следствии говорили, что в машине было два человека, в суде они же утверждали, что один. По словам Пашаева, все видеозаписи с места ДТП были плохого качества. "На них видна только тень человека", - сказал он.

Также в суде, добавил Пашаев, свидетели обвинения давали противоречивые показания, двое из них сказали, что Ефремов вывалился с водительского сиденья, двое, что ему помогли выйти. Еще одна свидетельница определила, что из машины вышел Ефремов по его затылку, по волосам в темное время суток с расстояния 70 метров. "Как она узнала его по волосам? У него что, волосы длиной два метра?" - возмутился защитник. Он также указал, что на пассажирском сиденье сработала подушка безопасности, но ее никто не исследовал.

"Ефремов говорил, что хочет знать, он ли был за рулем или нет, кому человек должен верить, если он сам ничего не помнит", - добавил Пашаев. Он считает, что он сделал "максимально все" для защиты актера, и никто из близких артиста ему не предъявлял претензий. По словам Пашаева, Ефремов сейчас готов ко всему, в случае несправедливого приговора защита будет подавать апелляционную жалобу. "Но надежда у нас только на кассацию и Верховный суд", - сказал адвокат.

Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Гособвинение запросило 11 лет. Приговор будет оглашен 8 сентября.