Площадь пожаров в Калифорнии с начала года превысила рекордные 881,4 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в этом году в американском штате Калифорния возросла до 881,4 тыс. гектаров. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте пожарной службы штата.

Как отмечает агентство Associated Press, данный показатель стал рекордно большим в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. гектаров. Пожарная служба ведет такие подсчеты с 1987 года.

Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 563. Огонь уничтожил и нанес ущерб 3 866 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия возросло с семи до восьми человек, подтвердила пожарная служба.

Температура в Лос-Анджелесе достигла в воскресенье 49,4 градуса Цельсия. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе. Предыдущий максимум в Лос-Анджелесе наблюдался 22 июля 2006 года. Тогда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Операторы электросети Калифорнии в воскресенье предупредили о возможности массовых отключений энергии на территории штата из-за аномальной жары. Без электроснабжения в течение суток на время могут остаться до 9 млн человек. Губернатор Гэвин Ньюсом 18 августа ввел режим чрезвычайной ситуации на уровне штата из-за небывалой жары и пожаров.