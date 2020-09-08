Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оглашение назначено на 11:00 мск.
Вердикт Ефремову вынесут спустя ровно три месяца после ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии - это преступление, хотя и непредумышленное, относится к категории тяжких.
Позиция гособвинения
Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросила для Ефремова практически максимальный срок - 11 лет колонии общего режима.
Она также попросила суд лишить Ефремова водительских прав на три года, полностью удовлетворить иск трех родственников погибшего в один рубль солидарно и частично - иск старшего сына Захарова, взыскав в его пользу с Ефремова 500 тыс. рублей, а не 7,3 млн, как настаивал потерпевший.
Гособвинение сочло вину актера полностью доказанной, в том числе экспертизами, материалами дела и свидетельскими показаниями.
В случае, если суд приговорит Ефремова к лишению свободы в колонии, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.
Позиция Ефремова
Как сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев, после выступления прокурора Ефремову стало легче, он ни на что не рассчитывает и считает, что срок будет большим - до 8 лет. "Ефремов с первого дня говорил, что его судьба решена", - рассказал адвокат. Он утверждает, что актер не боится колонии и готовится к приговору спокойно.
Позиция Ефремова за время следствия и суда несколько раз менялась. Сразу после ДТП он признавал вину и даже записал видео с покаянием. Но потом от своих слов отрекся под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера. Пашаев привел в суд трех свидетелей, которые якобы видели, что артист сидел на пассажирском сиденье, но при этом путались в показаниях. Защита актера также пыталась связать ДТП с воздействием на электронику джипа Ефремова космического спутника, а также с космическими аномалиями. Актер признался, что день ДТП совсем не помнит, так как пить начал с самого утра и выпил не менее бутылки водки. В суде он заявил, что уверен на 80%, что его за рулем не было, так как пьяным он никогда машину не водил.
В своем последнем слове Ефремов все же признал вину и раскаялся, пояснив, что пришел в суд за правдой, а запрошенный для него прокурором срок он назвал смертным приговором. Его адвокат попросил не лишать актера свободы, в крайнем случае отправить в колонию-поселение.
Среди смягчающих обстоятельств суд может учесть наличие государственных наград, звание заслуженного артиста России, а также то, что артист воспитывает двоих несовершеннолетних детей и преступление им совершено впервые.
Скандальный процесс
Рассмотрение дела Ефремова по существу началось 5 августа. За это время было допрошено более 20 свидетелей обвинения и защиты. Все это время находящегося под домашним арестом артиста возле дома провожали и встречали журналисты, а возле суда - группа поддержки, считающая, что актера кто-то подставил.
Практически ни одно судебное заседание не проходило без перепалок и оскорблений адвокатов в адрес друг друга. Дважды суду пришлось брать недельную паузу в рассмотрении дела: первый раз из-за экстренной госпитализации Ефремова с подозрением на инсульт, который не подтвердился, второй - из-за отказа актера от адвоката Пашаева, который спустя неделю вновь стал представлять интересы Ефремова.
Оглашением приговора дело Ефремова, возможно, не закончится, так как у его адвокатов будет возможность в случае несогласия с вердиктом обжаловать его в Мосгорсуде. Потерпевшие ранее заявили, что поддержат приговор суда.