Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оглашение назначено на 11:00 мск. Вердикт Ефремову вынесут спустя ровно три месяца после ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии - это преступление, хотя и непредумышленное, относится к категории тяжких. Позиция гособвинения Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросила для Ефремова практически максимальный срок - 11 лет колонии общего режима.

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Она также попросила суд лишить Ефремова водительских прав на три года, полностью удовлетворить иск трех родственников погибшего в один рубль солидарно и частично - иск старшего сына Захарова, взыскав в его пользу с Ефремова 500 тыс. рублей, а не 7,3 млн, как настаивал потерпевший. Гособвинение сочло вину актера полностью доказанной, в том числе экспертизами, материалами дела и свидетельскими показаниями. В случае, если суд приговорит Ефремова к лишению свободы в колонии, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО. Позиция Ефремова Как сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев, после выступления прокурора Ефремову стало легче, он ни на что не рассчитывает и считает, что срок будет большим - до 8 лет. "Ефремов с первого дня говорил, что его судьба решена", - рассказал адвокат. Он утверждает, что актер не боится колонии и готовится к приговору спокойно.

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